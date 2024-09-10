Северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал наращивать ядерный арсенал «в геометрической прогрессии»

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил об усилении ядерного потенциала для защиты страны.

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил об усилении ядерной программы Северной Кореи, заявив, что страна будет увеличивать количество ядерного оружия «в геометрической прогрессии». Об этом сообщает Reuters.

В своей речи в честь годовщины основания КНДР, Ким Чен Ын подчеркнул необходимость тщательной подготовки ядерного потенциала для обеспечения безопасности страны. Он отметил, что Северная Корея должна быть готова к использованию ядерного оружия в любой момент для защиты своих интересов.

Ким также выразил обеспокоенность относительно «серьезной угрозы» со стороны ядерного военного блока под руководством США в регионе. Он добавил, что для противодействия угрозам со стороны Соединенных Штатов и их союзников необходимо сильное военное присутствие.

В ответ на эти заявления, заместитель министра обороны Южной Кореи Чо Чан Рэ вместе с представителями США и Японии 10 сентября осудили последние действия Пхеньяна, включая диверсификацию систем доставки ядерного оружия и испытания баллистических ракет. На встрече в Сеуле троица подтвердила свою приверженность укреплению трехстороннего сотрудничества для обеспечения мира в регионе и сдерживания ядерных и ракетных угроз со стороны Северной Кореи.

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