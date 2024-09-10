Практика судов
  1. В мире

Северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал наращивать ядерный арсенал «в геометрической прогрессии»

10:36, 10 сентября 2024
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил об усилении ядерного потенциала для защиты страны.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал наращивать ядерный арсенал «в геометрической прогрессии»
Источник фото: Reuters
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил об усилении ядерной программы Северной Кореи, заявив, что страна будет увеличивать количество ядерного оружия «в геометрической прогрессии». Об этом сообщает Reuters.

В своей речи в честь годовщины основания КНДР, Ким Чен Ын подчеркнул необходимость тщательной подготовки ядерного потенциала для обеспечения безопасности страны. Он отметил, что Северная Корея должна быть готова к использованию ядерного оружия в любой момент для защиты своих интересов.

Ким также выразил обеспокоенность относительно «серьезной угрозы» со стороны ядерного военного блока под руководством США в регионе. Он добавил, что для противодействия угрозам со стороны Соединенных Штатов и их союзников необходимо сильное военное присутствие.

В ответ на эти заявления, заместитель министра обороны Южной Кореи Чо Чан Рэ вместе с представителями США и Японии 10 сентября осудили последние действия Пхеньяна, включая диверсификацию систем доставки ядерного оружия и испытания баллистических ракет. На встрече в Сеуле троица подтвердила свою приверженность укреплению трехстороннего сотрудничества для обеспечения мира в регионе и сдерживания ядерных и ракетных угроз со стороны Северной Кореи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Юристам, которые занимают не связанные с научной работой должности, могут отменить доплаты за научную степень

В рамках реформы юридического образования предлагается отмена доплат за научную степень специалистам, занимающим должности в сфере юридических профессий, не связанных с научной или научно-педагогической деятельностью.

Судей, которые систематически срывают выборы председателей судов, а также заранее сбегают со съезда судей, смогут привлечь к ответственности

Обновленная редакция Кодекса судейской этики позволяет привлечь к дисциплинарной ответственности судей, которые пренебрежительно относятся к судейскому самоуправлению.

Верховный Суд считает, что декриминализация мелких краж не произошла, потому что законодатель не внес изменения в Уголовный кодекс

Декриминализация мелких краж без внесения изменений в Уголовный кодекс невозможна – коллегия судей Верховного Суда передала вопрос на Объединенную палату КУС.

Судьям разрешат использовать искусственный интеллект при подготовке судебных решений

Использование искусственного интеллекта в деятельности судей будет ограничено, и не должно касаться оценки и процесса принятия решений.

Для желающих стать адвокатами введут единый регулярный экзамен – стало известно, что предусматривает Стратегия развития системы правосудия

Также будет введен публичный электронный реестр дисциплинарных решений по адвокатам – «Судебно-юридической газете» стали известны детали финальной версии проекта Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства 2024-2029 годы.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Белоконна
    Інна Белоконна
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Валерій Саєнко
    Валерій Саєнко
    начальник управління Верховного Суду
  • Володимир Барчук
    Володимир Барчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду