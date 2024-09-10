Утвержден перечень общин по уровню риска в системе образования - как проверить свой регион

Перечень поможет лучше учитывать риски безопасности при планировании формата обучения и выбора мест для строительства укрытий.

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Министерство образования и науки Украины утвердило перечень территориальных общин по степени риска безопасности в системе образования.

Данный перечень основан на Методике оценки рисков, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 2 августа 2024 года №866.

Перечень поможет учитывать риски безопасности при разработке образовательных политик, выборе мест для укрытий и восстановлении очного или смешанного обучения.

С перечнем общин можно ознакомиться на специально созданном дашборде по ссылке.

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