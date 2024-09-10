Затверджено перелік громад за рівнем ризику в системі освіти — як перевірити свій регіон

Перелік допоможе краще враховувати безпекові ризики під час планування формату навчання та вибору місць для будівництва укриттів.

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Міністерство освіти і науки України затвердило перелік територіальних громад за рівнем ризику безпеки в системі освіти.

Цей перелік ґрунтується на основі Методики оцінювання ризиків, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2024 року №866.

Перелік допоможе враховувати безпекові ризики під час розроблення освітніх політик, вибору місць для укриттів та відновлення очного або змішаного навчання.

З переліком громад можна ознайомитися на спеціально створеному дашборді за посиланням.

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