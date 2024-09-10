Північнокорейський лідер Кім Чен Ин пообіцяв нарощувати ядерний арсенал «в геометричній прогресії»

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про посилення ядерного потенціалу для захисту країни.

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Північнокорейський лідер Кім Чен Ин оголосив про посилення ядерної програми Північної Кореї, заявивши, що країна збільшуватиме кількість ядерної зброї «в геометричній прогресії». Про це повідомляє Reuters.

У своїй промові на честь річниці заснування КНДР, Кім Чен Ин підкреслив необхідність ретельної підготовки ядерного потенціалу для забезпечення безпеки країни. Він зазначив, що Північна Корея повинна бути готовою до використання ядерної зброї в будь-який момент для захисту своїх інтересів.

Кім також висловив стурбованість щодо «серйозної загрози» з боку ядерного військового блоку під керівництвом США в регіоні. Він додав, що для протидії загрозам з боку Сполучених Штатів та їх союзників необхідна сильна військова присутність.

У відповідь на ці заяви, заступник міністра оборони Південної Кореї Чо Чан Ре разом з представниками США та Японії 10 вересня засудили останні дії Пхеньяна, включаючи диверсифікацію систем доставки ядерної зброї та випробування балістичних ракет. На зустрічі в Сеулі трійця підтвердила свою відданість зміцненню тристоронньої співпраці для забезпечення миру в регіоні та стримування ядерних і ракетних загроз з боку Північної Кореї.

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