В возрасте 93 лет умер Джеймс Эрл Джонс – голос Дарта Вейдера и короля Муфасы

В США умер Джеймс Эрл Джонс, звезда «Звездных войн» и «Короля Льва».

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В США в возрасте 93 лет умер знаменитый телевизионный и театральный актер Джеймс Эрл Джонс. Он получил мировую славу благодаря своим знаковым ролям, в частности озвучиванию Дарта Вейдера в «Звездных войнах» и короля Муфасы в мультфильме «Король Лев», сообщает Reuters.

Джонс умер в своем доме в окружении семьи после продолжительной болезни диабетом. Его путь к славе был непростым: в детстве Джонс страдал заиканием, что мешало ему разговаривать до восьми лет. Однако он преодолел этот дефект и построил выдающуюся актерскую карьеру.

Кроме «Звездных войн» и «Короля Льва», Джеймс Эрл Джонс снимался в таких фильмах, как «Большая белая надежда», «Заборы», «Доктор Стрейчлав» и в двух частях комедии «Поездка в Америку». Он был номинирован на восемь премий «Эмми», из которых выиграл две, а также получил почетный «Оскар» в 2011 году за вклад в развитие киноискусства.

Джонс удостоен многочисленных наград, включая премии «Эмми», «Золотой глобус», «Грэмми», Национальную медаль искусств и почетный «Оскар». В 2022 году один из театров на Бродвее был переименован в его честь, а его дебют на Бродвее состоялся в 1958 году в спектакле «Рассвет в Кэмпобелло».

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