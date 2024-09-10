На Франковщине должностные лица ТЦК продавали уклонистам коды для идентификации в системе «Оберег»

Суммы неправомерной выгоды колебались от 2000 гривен до 1000 долларов, в зависимости от сложности вопроса.

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что на взятках разоблачен заместитель руководителя Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и двух служащих РТЦК. Они наладили коррупционную схему помощи лицам, желающим получить электронный код для идентификации в системе «Оберег», отсрочить или избежать военной службы.

Так, заместителя начальника областного ТЦК задержали неподалеку от места работы. За 1000 долларов «вознаграждения» он предлагал беспрепятственно получить код для идентификации в системе «Оберег» или военно-учетные документы.

За решение аналогичного вопроса его коллега – начальник районного ТЦК и СП – также получил 1 000 долларов, а вот уже заместитель командира роты охраны этого же центра комплектования – более 18 000 грн. 2000 гривен – за непривлечение к административной ответственности за нарушение правил военного учета и 400 долларов – за предоставление электронного кода для идентификации в системе.

Всем чиновникам следователи сообщили о подозрениях. Заместителю начальника областного ТЦК и начальнику РТЦК избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 242 000 гривен залога каждому. По третьему подозреваемому – продолжается рассмотрение ходатайства.

За совершенное подозреваемым грозит лишение свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

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