Практика судов
  1. В Украине

На Франковщине должностные лица ТЦК продавали уклонистам коды для идентификации в системе «Оберег»

10:54, 10 сентября 2024
Суммы неправомерной выгоды колебались от 2000 гривен до 1000 долларов, в зависимости от сложности вопроса.
На Франковщине должностные лица ТЦК продавали уклонистам коды для идентификации в системе «Оберег»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что на взятках разоблачен заместитель руководителя Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и двух служащих РТЦК. Они наладили коррупционную схему помощи лицам, желающим получить электронный код для идентификации в системе «Оберег», отсрочить или избежать военной службы.

Так, заместителя начальника областного ТЦК задержали неподалеку от места работы. За 1000 долларов «вознаграждения» он предлагал беспрепятственно получить код для идентификации в системе «Оберег» или военно-учетные документы.

За решение аналогичного вопроса его коллега – начальник районного ТЦК и СП – также получил 1 000 долларов, а вот уже заместитель командира роты охраны этого же центра комплектования – более 18 000 грн. 2000 гривен – за непривлечение к административной ответственности за нарушение правил военного учета и 400 долларов – за предоставление электронного кода для идентификации в системе.

Всем чиновникам следователи сообщили о подозрениях. Заместителю начальника областного ТЦК и начальнику РТЦК избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 242 000 гривен залога каждому. По третьему подозреваемому – продолжается рассмотрение ходатайства.

За совершенное подозреваемым грозит лишение свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Юристам, которые занимают не связанные с научной работой должности, могут отменить доплаты за научную степень

В рамках реформы юридического образования предлагается отмена доплат за научную степень специалистам, занимающим должности в сфере юридических профессий, не связанных с научной или научно-педагогической деятельностью.

Судей, которые систематически срывают выборы председателей судов, а также заранее сбегают со съезда судей, смогут привлечь к ответственности

Обновленная редакция Кодекса судейской этики позволяет привлечь к дисциплинарной ответственности судей, которые пренебрежительно относятся к судейскому самоуправлению.

Верховный Суд считает, что декриминализация мелких краж не произошла, потому что законодатель не внес изменения в Уголовный кодекс

Декриминализация мелких краж без внесения изменений в Уголовный кодекс невозможна – коллегия судей Верховного Суда передала вопрос на Объединенную палату КУС.

Судьям разрешат использовать искусственный интеллект при подготовке судебных решений

Использование искусственного интеллекта в деятельности судей будет ограничено, и не должно касаться оценки и процесса принятия решений.

Для желающих стать адвокатами введут единый регулярный экзамен – стало известно, что предусматривает Стратегия развития системы правосудия

Также будет введен публичный электронный реестр дисциплинарных решений по адвокатам – «Судебно-юридической газете» стали известны детали финальной версии проекта Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства 2024-2029 годы.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Белоконна
    Інна Белоконна
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Валерій Саєнко
    Валерій Саєнко
    начальник управління Верховного Суду
  • Володимир Барчук
    Володимир Барчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду