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Эстония меняет правила выплат на аренду жилья для украинских беженцев

09:16, 11 сентября 2024
Новые условия для получения компенсации на аренду жилья украинскими беженцами в Эстонии будут действовать с 11 сентября.
Эстония меняет правила выплат на аренду жилья для украинских беженцев
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Департамент социального страхования Эстонии с 11 сентября вводит новые правила для предоставления единовременного пособия на аренду жилья украинским беженцам. Теперь компенсация будет доступна только тем, кто недавно прибыл в страну, сообщает ERR.

Согласно новым условиям, компенсация, которая не зависит от дохода беженца, будет предоставляться только тем украинцам, которые прибыли в Эстонию с 24 февраля 2022 года и получили временную защиту. Максимальная сумма единовременного пособия составляет 1200 евро на домохозяйство.

Генеральный директор департамента Марет Марипуу отметила, что сейчас в Эстонии находится много украинских беженцев, которые уже больше года проживают в стране. Многие из них обратились за помощью на аренду жилья после продления своего первичного вида на жительство.

С 11 сентября компенсация будет предоставляться только при условии, что заявление было подано в течение первых шести месяцев после получения первого вида на жительство в Эстонии. Чтобы подать ходатайство о получении помощи, беженцы должны быть зарегистрированы в местном самоуправлении и иметь статус временной защиты.

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