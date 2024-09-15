Несмотря на наводнения поезда из Праги в Чоп курсируют с задержками, но рейсы не отменены

Поезда Прага - Чоп продолжают курсировать с небольшой задержкой, рейсы в Перемышль отменены из-за наводнений.

Источник фото: Visit Ukraine

Как ранее сообщалось, из-за сильных наводнений в Польше и Чехии железнодорожные операторы обеих стран временно отменили ряд рейсов. Укрзализныця, в свою очередь, работает над гибкой организацией стыковок для украинских пассажиров.

По обновленной информации от Укрзализныци, поезда из Праги в Чоп и обратно продолжают курсировать с небольшими задержками, но рейсы не отменены. Украинский поезд №59/60, который следует в Киев, будет ждать пассажиров, которые прибудут из Праги, что обеспечивает удобное пересадочное сообщение.

Эти изменения касаются рейсов, прибывающих как сегодня, так и - предварительно - завтра.

Зато поезда из Праги в Перемышль и в обратном направлении пока отменены из-за затопления. Также не курсирует важный пересадочный поезд №105/106 по маршруту Грац - Вена - Перемышль, который проходит через затопленные пограничные районы.

Пассажирам рекомендуют внимательно следить за обновлением информации о дальнейших изменениях в расписании движения поездов.

Напомним, Чехия борется с самым масштабным наводнением за последние десятилетия - объявлено состояние опасности.

Кроме того, Австрию накрыли масштабные наводнения - Вена объявлена зоной бедствия.

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