Попри повені поїзди з Праги до Чопа курсують з затримками, але рейси не скасовані

Поїзди Прага – Чоп продовжують курсувати з невеликою затримкою, рейси до Перемишля скасовані через повені.

Джерело фото: Visit Ukraine

Як раніше повідомлялося, через сильні повені в Польщі та Чехії залізничні оператори обох країн тимчасово скасували низку рейсів. Укрзалізниця, у свою чергу, працює над гнучкою організацією стиковок для українських пасажирів.

За оновленою інформацією від Укрзалізниці, поїзди з Праги до Чопа і назад продовжують курсувати з невеликими затримками, але рейси не скасовані. Український поїзд №59/60, який прямує до Києва, чекатиме на пасажирів, які прибудуть із Праги, що забезпечує зручне пересадкове сполучення.

Ці зміни стосуються рейсів, які прибувають як сьогодні, так і – попередньо – завтра.

Натомість поїзди з Праги до Перемишля та у зворотному напрямку наразі скасовані через затоплення. Також не курсує важливий пересадковий поїзд №105/106 за маршрутом Грац – Відень – Перемишль, який проходить через затоплені прикордонні райони.

Пасажирам рекомендують уважно стежити за оновленням інформації щодо подальших змін у розкладі руху поїздів.

Нагадаємо, Чехія бореться з наймасштабнішою повінню за останні десятиліття – оголошено стан небезпеки.

Крім того, Австрію накрили масштабні повені – Відень оголошено зоною лиха.

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