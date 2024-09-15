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На сайті Ради з'явилася петиція щодо створення «Мовної поліції»

15:23, 15 вересня 2024
Українці закликають до змін у системі контролю за мовним законодавством.
На сайті Ради з'явилася петиція щодо створення «Мовної поліції»
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На офіційному порталі Верховної Ради з'явилася петиція, в якій громадяни України закликають до створення нового органу — «Мовної поліції» — для посилення контролю за виконанням закону про державну мову. Петиція, адресована Прем'єр-міністру України Денису Шмигалю, вже набрала близько 1500 підписів.

Основні аргументи петиції:

  • Складна процедура подання скарг: Процес подачі скарг є забюрократизованим, оскільки бізнеси часто не надають необхідні дані, що ускладнює їх розгляд.
  • Збільшення кількості звернень: У 2023 році кількість скарг на порушення мовного закону перевищила 4000, що вдвічі більше, ніж у перший рік роботи омбудсмена, що вказує на неефективність чинної системи.
  • Нерегулярний контроль: Уповноважений часто реагує лише на скандали з великим суспільним розголосом, що створює відчуття вибірковості у виконанні закону.
  • Нерішучість щодо публічних порушень: Навіть у випадках очевидних публічних порушень законодавства про мову не вживаються належні заходи.

Вимоги петиції:

  • Створити «Мовну поліцію» для більш ефективного контролю за дотриманням мовного закону.
  • Забезпечити прозорість і легкість подання скарг громадянами.
  • Гарантувати оперативну та активну реакцію на всі порушення мовного законодавства.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Івано-Франківську з жовтня запрацюють мовні інспектори. Як розповів міський голова Руслан Марцінків, мовні інспектори не застосовуватимуть штрафи за вживання російської мови, а натомість зосередяться на популяризації української мови серед мешканців міста.

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