Украина начала производство новых патронов для стрелкового вооружения

В Украине стартовало массовое производство патронов 5,45×39 мм и 5,56×45 мм.

Украинский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) начал серийное производство патронов калибра 5,45×39 мм и 5,56×45 мм, которые уже поступают в украинскую армию. Об этом пишет Милитарный.

На фото видно патроны калибра 5,45×39 мм, изготовленные в июне этого года. Они имеют пулю с цельнометаллической оболочкой массой 4 грамма, с закругленной конической хвостовой частью. Это конструктивное решение должно улучшить баллистические характеристики и точность выстрела.

Авторы блога отметили, что баллистика украинских патронов на расстоянии 400 метров похожа на советские армейские патроны 7Н6 (5,45 ПС). В комментариях подписчики добавили, что пуля оснащена стальным сердечником, что обеспечивает повышенную пробивную способность, и обнародовали фото распила, где видно сталь под медной оболочкой.

Также были обнародованы фотографии патронов калибра 5,56×45 мм НАТО, имеющих аналогичный дизайн упаковки. На части упаковок нанесена маркировка со стандартом SS109. Эти патроны оснащаются цельнометаллической пулей со свинцовым сердечником и стальным незакаленным наконечником.

Авторы сообщения сообщили, что патроны калибра 5,56×45 мм уже длительное время поставляются на вооружение украинской армии, подтверждая наличие их в арсенале Вооруженных сил Украины.

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