Кабмин уменьшит количество домохозяйств, получающих жилищные субсидии

Кабмин планирует уменьшить количество получателей субсидий и льгот на 400 тысяч человек в 2025 году.

Кабинет Министров Украины прогнозирует сокращение количества получателей жилищных субсидий и льгот на 400 тысяч человек в 2025 году. Согласно пояснительной записке к проекту закона о Государственном бюджете Украины на следующий год, плановые бюджетные расходы на эти выплаты будут уменьшены на 7,6 млрд гривен.

В 2025 году на финансирование жилищных субсидий, льгот на жилищно-коммунальные услуги, а также на приобретение топлива и сжиженного газа будет предусмотрено 42,321 млрд гривен. Ожидается, что эти средства обеспечат поддержку для 2,8 млн домохозяйств.

Как указано в пояснительной записке, такое сокращение расходов стало возможным благодаря повышению адресности субсидий и совершенствованию системы их предоставления. Среди мероприятий - уточнение критериев оценки финансово-имущественного положения, прекращение выплат лицам, находящимся за рубежом или проживающим на временно оккупированных территориях, а также внедрение механизма ежемесячной верификации выплат.

Количество лиц, получающих субсидии и льготы, уменьшится на 12,5%, что будет соответствовать снижению объема бюджетных расходов с 49,9 млрд гривен до 42,3 млрд гривен.

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