Андрей Сибига после удара врага по Харькову призвал партнеров снять все ограничения по ударам вглубь рф

Андрей Сибига призвал снять ограничения по дальнобойности Украины.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига осудил удар россии по Харькову и призвал партнеров снять ограничения по дальнобойности Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

«Очередной варварский российский удар по жилому дому в Харькове. По меньшей мере, 30 раненых, среди которых есть дети», - заявил он.

Также он призвал партнеров снять все ограничения по ударам вглубь россии.

«Партнеры должны снять все ограничения, чтобы Украина могла наносить удары по российским аэродромам, истребителям и пусковым площадкам», - добавил Сибига.

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