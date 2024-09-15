Враг ударил по многоэтажке в Харькове, есть разрушения и пострадавшие — фото

В результате удара оккупантов пострадали более 20 человек.

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

В воскресенье, 15 сентября, российские оккупационные войска атаковали Харьков. Враг ударил по многоэтажному дому. Об этом сообщили мэру Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Удар по многоэтажному жилому дому. Пожар, разрушение. Информация о пострадавших впоследствии», - написал мэр города.

Глава Харьковской ОВА Синегубов уточнил, что удар был Немышлянскому району, повреждена гражданская инфраструктура.

По его словам, по состоянию на 15:50 количество пострадавших выросло до 25 человек. Из них – трое детей.

Позже Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне нанесли удар по дому авиабомбами.

«Поврежден обычный жилой дом, многоэтажка. Между 9-м и 12-м этажами – пожар и завалы. В настоящее время известно о почти 30 раненых, среди них дети. К спасению людей привлечены все службы», – заявил он.

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

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