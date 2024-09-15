Владимир Зеленский сообщил основные пункты плана победы, который покажет Джо Байдену

Владимир Зеленский подчеркнул, что у него есть победный план, и для Украины победа означает «быть очень сильными» и «готовыми к сильной дипломатии».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сентябре президенту США Джо Байдену будет представлен план победы Украины. Он включает в себя четыре основных пункта и еще один, который понадобится после войны. Об этом Глава государства сказал в интервью Фариду Закарии на CNN.

Зеленский подтвердил, что будет говорить с Байденом о том, как усилить позиции Украины перед вторым саммитом мира.

Президент подчеркнул, что у него есть победный план, и для Украины победа означает «быть очень сильными» и «готовыми к сильной дипломатии».

Зеленский уточнил, что план состоит из четырех основных пунктов и плюс один, который понадобится Украине после войны. В частности, речь идет о безопасности, а также военной и экономической поддержке.

«Я поделюсь ими с Байденом. Речь идет о безопасности. Речь идет о геополитическом месте для Украины. Речь идет об очень сильной военной поддержке, доступной нам, и о том, что мы должны быть свободны в том, как использовать ту или иную вещь. Речь идет о решениях по экономической поддержке, которые, я думаю, будут интересны», - рассказал Глава государства.

Владимир Зеленский добавил, что если Джо Байден оценит и поддержит план Украины и если он и его команда смогут добавить что-то, что даст нашей стране более сильную позицию – украинская сторона будет к этому готова.

Ранее сообщалось, что в Офисе Президента опровергли, что в плане победы будет норма о заморозке войны на некоторых участках фронта.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что лично представит план победы Джо Байдену и кандидатам в президенты США.

Добавим, Джек Салливан заявил, что мирный план не должен быть навязан Украине извне.

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