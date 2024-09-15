В Укрэнерго сообщили, будут ли свет выключаться 16 сентября

На 16 сентября меры ограничения не прогнозируются.

В понедельник, 16 сентября, в Украине графики отключения света не будут применяться. Об этом сообщила пресс-служба «Укрэнерго».

«Завтра, 16 сентября, меры по ограничению не прогнозируются.

Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережно с 16:00 до 22:00», - говорится в сообщении.

Также в Укрэнерго призвали граждан не включать в указанное время несколько мощных устройств одновременно.

Ранее зимой в Украине возможны отключения света от 12 до 20 часов в сутки.

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