Александр Сырский анонсировал увеличение срока базовой подготовки военных

В Украине хотят увеличить срок общевойсковой подготовки мобилизованных.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский заявил о намерениях увеличить срок базовой военной подготовки украинских бойцов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Качественная подготовка – один из главных факторов сохранения жизни украинского воина. Прилагаем для этого максимум усилий», – заявил генерал.

Сырский отметил, что провел рабочее совещание по этому вопросу с участием руководителей органов военного управления, которые занимаются подготовкой, а также командиров боевых бригад и начальников учебных центров.

Они обсудили проблемные вопросы, влияющие на качество подготовки военнослужащих и наработали пути их решения. Также на совещании были рассмотрены направления совершенствования учебных программ.

По словам Главнокомандующего, ключевую роль в качестве подготовки играют инструкторы.

«Поэтому максимальное внимание уделяем привлечению мотивированных инструкторов с боевым опытом. Также прорабатываем возможность создания Школы инструкторов, которая станет основным и единственным источником качественно подготовленного инструкторского состава.

Работаем над тем, чтобы увеличить сроки базовой общевойсковой подготовки. Соответствующий проект будет начат в октябре-ноябре этого года», - добавил он.

Ранее сообщалось, что в Украине количество забронированных от мобилизации приблизилось к 1 миллиону.

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