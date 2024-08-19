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В Украине количество забронированных от мобилизации приблизилось к 1 миллиону, — Минобороны

12:07, 19 августа 2024
В то же время Минобороны отмечают, что мобилизация пока не обеспечивает нужды войска.
В Украине количество забронированных от мобилизации приблизилось к 1 миллиону, — Минобороны
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В Украине количество забронированных от мобилизации увеличилось до 930 тысяч. За неделю это количество пересечет предел в 1 миллион. Об этом сообщил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк, передает Forbes Ukraine.

По его словам, на сегодняшний день мобилизация не обеспечивает потребности войска, потому что мобилизованный – еще не боец, он им станет через 3-6 месяцев.

Заместитель министра обороны подчеркнул, что нормальное построение защиты государства — когда одни воюют, а другие работают на оборону.

Гаврилюк считает, что экономика должна быть переведена на рельсы войны, но сегодня в Украине «единицы предприятий работают в три смены». Вместе с тем, поддержка не увеличивается и увеличиваться не будет, указывает замминистра.

В то же время Иван Гаврилюк отметил, что рф не уменьшает присутствие на оккупированных территориях Украины. К началу года группировка страны-агрессора насчитывала 440 000 человек на оккупированных территориях, сейчас – около 600 000, а к концу года ожидается рост до 800 000 человек.

Ранее в Министерстве обороны ответили, должны ли лица с инвалидностью стоять в очередях в ТЦК для продления отсрочки.

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Кроме того, исполнители грантовых проектов международных партнеров подлежат бронированию на 100%.

Также сообщалось, что через Дію забронировали более 160 тысяч работников.

Напомним, после публикации «Судебно-юридической газетой» перечня общественных организаций и ООО, которые могут забронировать всех своих сотрудников (в отличие от полиции и ГСЧС), началась дискуссия.

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