Загрязненная вода из Сейма по Десне уже дошла до Киевщины — Госводагентство

В настоящее время загрязнение находится между селами Литки и Рожны.

Загрязненная вода из реки Сейм, которая идет по Десне, дошла уже до Киевской области. Об этом в эфире национального телемарафона «Единые новости» рассказал заместитель председателя Госводагентства Игорь Гопчак.

По его словам, в настоящее время загрязнение находится между селами Литки и Рожны.

«На сегодняшний день загрязнение дошло до 336 км от впадения в реку Десна. Это уже оно попало в Киевскую область между селами Летки и Рожны. Но основная концентрация находится в Черниговской области между селами Остер и Максим. Но первые признаки загрязнения мы уже замечаем в Киевской области», – сказал он.

Напомним, секретарь Черниговского городского совета сообщил, что загрязненная вода из реки Сейм, которая протекает по России и впадает в реку Десна, в воскресенье должна была дойти до Чернигова. Впоследствии в Десне возле Чернигова потемнела вода: зафиксирован массовый мор рыбы.

Как рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, загрязнение Сейма - результат сброса нечистот с российского сахарного завода.

Минприроды предостерегает, что загрязненная вода может достичь Киевщины 14-16 сентября.

Киевводоканал заявил, что скорректирует процесс водоподготовки в случае необходимости.

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Глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук подчеркнула, что если в какой-то степени загрязнение дойдет до водозаборов Киева, то водоочистные сооружения водоканалов справятся с ним. Также она отмечает, что рассматривается вопрос установки и дополнительных сооружений насыщения кислородом.

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