Забруднена вода із Сейму по Десні вже дійшла до Київщини — Держводагентство

Наразі забруднення знаходиться між селами Літки та Рожни.

Забруднена вода з річки Сейм, яка наразі йде по Десні, дійшла вже до Київській області. Про це в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» розповів заступник голови Держводагентства Ігор Гопчак.

За його словами, наразі забруднення знаходиться між селами Літки та Рожни.

«На сьогоднішній день забруднення дійшло до 336 кілометра від впадіння в річку Десна. Це вже воно потрапило в Київську область між селами Літки та Рожни. Але основна концентрація ще знаходиться в Чернігівській області між селами Остер та Максим. Але перші ознаки забруднення ми вже помічаємо в Київській області», - сказав він.

Нагадаємо, секретар Чернігівської міської ради повідомив, що забруднена вода з річки Сейм, яка протікає росією та впадає у річку Десна, у неділю мала дійти до Чернігова. Згодом у Десні біля Чернігова потемніла вода: зафіксовано масовий мор риби.

Як розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, Забруднення Сейму – результат скидання нечистот з російського цукрового заводу.

Міндовкілля застерігає, що забруднена вода може досягнути Київщини 14-16 вересня.

Київводоканал заявив, що скоригує процес водопідготовки у разі потреби.

А у разі небезпеки киян попередять за добу – КМДА пояснила, що буде робити з отруєнням річок.

Очільниця Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук наголосила, що якщо якоюсь мірою забруднення дійде до водозаборів Києва, то водоочисні споруди водоканалів справляться з ним. Також вона зазначає, що розглядається питання встановлення і додаткових споруд насичення киснем.

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