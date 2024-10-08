Мокрый снег и заморозки – украинцев предупредили о похолодании уже на следующей неделе

Синоптик предупредила, что уже с 13 октября ожидается постепенное похолодание.

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Погода в Украине уже скоро станет гораздо холоднее. Постепенное похолодание начнется с 13 октября, а вот с 17-18 октября уже возможны заморозки и кое-где выпадение мокрого снега. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

«Уже с воскресенья, с 13 октября, ожидается постепенное похолодание, которое к концу следующей недели, с 17-18 октября, может усилиться до заморозков и даже кое-где мокрого снега», – отметила она.

В то же время синоптик подчеркивают, что прогноз ориентировочный и возможно уточнение.

Ранее «Судебно-юридическая газета» по информации специалистов Украинского гидрометеорологического центра писала, какая погода ждет украинцев 8 – 11 октября.

Напомним, что в Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков.

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