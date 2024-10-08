В Минюсте напомнили, какие органы проводят регистрацию актов гражданского состояния

Актами гражданского состояния являются события и действия, неразрывно связанные с физическим лицом и начинающие, изменяющие, дополняющие или прекращающие его возможность быть субъектом гражданских прав и обязанностей.

Министерство юстиции Украины напомнило, что государственная регистрация актов гражданского состояния в установленных законом случаях обязательна. Актами гражданского состояния являются события и действия, неразрывно связанные с физическим лицом и начинающие, изменяющие, дополняющие или прекращающие его возможность быть субъектом гражданских прав и обязанностей.

Актами цивільного стану є події та дії, які нерозривно пов’язані з фізичною особою і започатковують, змінюють, доповнюють або припиняють її можливість бути суб’єктом цивільних прав та обов’язків. Державній реєстрації відповідно до цього Закону підлягають народження фізичної особи та її походження, шлюб, розірвання шлюбу у випадках, передбачених законом, зміна імені, смерть (стаття 2 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» (далі – Закон)).

Відповідно до статті 3 Закону державна реєстрація актів цивільного стану проводиться відповідно до цього Закону, Цивільного та Сімейного кодексів України та інших актів законодавства органами державної реєстрації актів цивільного стану. Відомості про народження фізичної особи та її походження, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть підлягають обов’язковому внесенню до Державного реєстру актів цивільного стану громадян та Єдиного державного демографічного реєстру в обсязі, визначеному Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

Державна реєстрація актів цивільного стану проводиться шляхом складення актових записів цивільного стану. Актовий запис цивільного стану – це документ органу державної реєстрації актів цивільного стану, який містить персональні відомості про особу та підтверджує факт проведення державної реєстрації акта цивільного стану. Він є безспірним доказом фактів, реєстрація яких посвідчується, до спростування його в судовому порядку. Інформація про персональні дані фізичної особи, що містяться в актовому записі цивільного стану, є конфіденційною і не підлягає розголошенню (стаття 9 Закону).

Згідно зі статтею 4 Закону органами державної реєстрації актів цивільного стану є, зокрема:

- відділи державної реєстрації актів цивільного стану міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції (далі – ДРАЦС);

- виконавчі органи сільських, селищних і міських рад.

- Дипломатичні представництва і консульські установи України проводять державну реєстрацію актів цивільного стану громадян України, які проживають або тимчасово перебувають за кордоном.

Компетенція органів державної реєстрації актів цивільного стану

Відділи державної реєстрації актів цивільного стану міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції проводять державну реєстрацію:

- народження фізичної особи та її походження;

- шлюбу;

- розірвання шлюбу;

- зміни імені;

- смерті.

Також ДРАЦСи вносять зміни до актових записів цивільного стану, поновлюють та анулюють їх. (Докладніше про всі послуги, які надають ДРАЦСи, у нашому матеріалі: http://surl.li/honzkj.)

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад здійснюють державну реєстрацію:

- народження фізичної особи та її походження;

- шлюбу;

- смерті.

Дипломатичні представництва і консульські установи України проводять державну реєстрацію:

- народження фізичної особи та її походження;

- шлюбу;

- розірвання шлюбу;

- зміни імені;

- серті щодо громадян України.

Крім того, вони приймають і розглядають заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання.

Державна реєстрація зміни імені та розірвання шлюбу проводиться дипломатичними представництвами і консульськими установами України лише щодо громадян України, які постійно проживають за кордоном.

Для державної реєстрації актів цивільного стану подається паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця заявника та документи, які підтверджують факти, що підлягають державній реєстрації.

Органи державної реєстрації актів цивільного стану видають відповідні свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану.

Органи державної реєстрації актів цивільного стану повідомляють компетентні органи іноземних держав, з якими Україною укладено договори про правову допомогу і правові відносини у цивільних і сімейних справах, про державну реєстрацію актів цивільного стану громадян таких держав, якщо правилами договорів передбачено надання зазначених відомостей (стаття 6 Закону).

Способи отримання послуги

Отримати послуги з державної реєстрації актів цивільного стану можна, безпосередньо звернувшись до будь-якого органу державної реєстрації актів цивільного стану, розташованого на підконтрольній українській владі території, до дипломатичного представництва, консульської установи України або ж через центри надання адміністративних послуг.

Крім того, зареєструвати народження дитини можна через Єдиний державний вебпортал електронних послуг «Портал Дія», скориставшись комплексною електронною публічною послугою «єМалятко».

Заяву про державну реєстрацію шлюбу також можливо надіслати через Портал Дія. А віднедавна ще й став доступним сервіс «Шлюб онлайн через Дію», який дає змогу одружитися всього у кілька кліків.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.