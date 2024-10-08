Польские фермеры анонсировали новую блокаду границы с Украиной с октября и до конца года

8 октября польские фермеры могут заблокировать движение грузовиков возле пункта пропуска «Медыка-Шегини». Протест продлится до конца года. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.
Согласно информации от польской стороны, акция протеста будет включать блокирование движения грузовых транспортных средств с 8 октября по 31 декабря 2024 года.
Сейчас оформление транспортных средств осуществляется в обычном режиме. В таможенной службе обещают предоставить дополнительную информацию в случае начала забастовки и об изменениях в ситуации.
«В случае начала забастовки и о дальнейших изменениях ситуации будем информировать вас дополнительно», - добавили в таможенной службе.
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