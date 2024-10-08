В водоемах карпатского региона с 10 октября запрещается ловить форель

Компенсация за одну особь незаконно выловленной ручьевой форели составляет 7225 грн.

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С 10 октября по 1 марта начинается запрет на отлов форели в период ее нереста. Запрет будет действовать в водоемах в пределах Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей. Об этом сообщили в Госрыбагентстве.

Основная цель запрета – обеспечить охрану и сохранение в надлежащем состоянии среды обитания, путей миграции и мест естественного воспроизводства аборигенного вида лососевых – ручьевой форели.

За отлов пструга (другое название этого вида форели) во время запрета предусмотрено наказание от административных штрафов до уголовной ответственности, а также возмещение причиненного рыбному хозяйству ущерба. Так, компенсация за одну особь незаконно выловленной ручейной форели составляет 7 225 грн, отмечают в Госрыбагентстве.

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