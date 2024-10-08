У водоймах карпатського регіону з 10 жовтня забороняється ловити форель

Компенсація за одну особину незаконно виловленої струмкової форелі становить 7225 грн.

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З 10 жовтня та до 1 березня розпочинається заборона на вилов форелі у період її нересту. Заборона діятиме у водоймах в межах Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей. Про це повідомили у Держрибагентстві.

Основна мета заборони – забезпечити охорону та збереження у належному стані середовища існування, шляхів міграції і місць природного відтворення аборигенного виду лососевих – струмкової форелі.

За вилов пструга (інша назва цього виду форелі) під час заборони передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків. Так, компенсація за одну особину незаконно виловленої струмкової форелі становить 7 225 грн, наголошують у Держрибагентстві.

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