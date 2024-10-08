Кабмін погодив призначення голови Білоцерківської РДА

Новим головою Білоцерківської РДА стане Геннадій Сиваненко.

Джерело фото: mykyivregion.com.ua

Під час засідання 8 жовтня Кабінет Міністрів України розглянув кадрові рішення. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, зокрема, Уряд погодив звільнення Старенької Ірини Абрамівни з посади голови Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області.

Також погоджено призначення:

- Сиваненка Геннадія Павловича головою Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області;

- Старенької Ірини Абрамівни заступником голови Київської обласної державної адміністрації.

Крім того, як писала «Судово-юридична газета», Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження про звільнення Тараса Шевченка з посади заступника Міністра культури та інформаційної політики України з питань європейської інтеграції.

Також Кабмін ухвалив рішення про призначення:

Осьмачко Оксани Сергіївни – заступником Міністра аграрної політики та продовольства України

Кіріллової Юлії Сергіївни – заступником Міністра у справах ветеранів України

Куроченка Олега Івановича – державним секретарем Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

Крім того, ухвалено рішення про продовження виконання обов’язків першого заступника Міністра розвитку громад та територій Василя Шкуракова (у зв’язку з перейменуванням Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України).

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