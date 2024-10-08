Кабмін звільнив Тараса Шевченка з посади заступника міністра культури та інформполітики

Тараса Шевченка звільнено з посади заступника міністра культури та інформполітики.

Джерело фото: facebook.com/svitlana.stretovych

На своєму засіданні 8 жовтня Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження про звільнення Тараса Шевченка з посади заступника Міністра культури та інформаційної політики України з питань європейської інтеграції.

Нагадаємо, Тарас Шевченко у 2005–2020 роках був директором ГО «Центр демократії та верховенства права». У 2020-2022 роках обіймав посаду заступника Міністра культури та інформаційної політики України. З 28 червня 2022 року – заступник міністра з питань європейської інтеграції.

Також Кабмін ухвалив рішення про призначення:

Осьмачко Оксани Сергіївни – заступником Міністра аграрної політики та продовольства України

Кіріллової Юлії Сергіївни – заступником Міністра у справах ветеранів України

Куроченка Олега Івановича – державним секретарем Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

Крім того, ухвалено рішення про продовження виконання обов’язків першого заступника Міністра розвитку громад та територій Василя Шкуракова (у зв’язку з перейменуванням Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України).

Автор: Наталя Мамченко

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