Вища рада правосуддя звільнила 5 суддів у відставку

ВРП вирішила звільнити п’ятьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку.

8 жовтня Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами.

ВРП вирішила звільнити п’ятьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Савченка Анатолія Григоровича – з посади судді Октябрського районного суду міста Полтави;

Файчак Віру Олександрівну – з посади судді Київського окружного адміністративного суду;

Поліщука Володимира Юзефовича – з посади судді Північного апеляційного господарського суду;

Строгову Ганну Григорівну – з посади судді Криворізького районного суду Дніпропетровської області;

Татуйка Євгена Олексійовича – з посади судді Житомирського районного суду Житомирської області.

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