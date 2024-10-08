Высший совет правосудия уволил 5 судей в отставку

ВСП решил уволить пятерых судей в связи с подачей заявлений об отставке.

8 октября Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам.

ВСП решила уволить пятерых судей в связи с подачей заявлений об отставке:

Савченко Анатолия Григорьевича – с должности судьи Октябрьского районного суда города Полтавы;

Файчак Веру Александровну – с должности судьи Киевского окружного административного суда;

Полищука Владимира Юзефовича – с должности судьи Северного апелляционного хозяйственного суда;

Строговую Анну Григорьевну – с должности судьи Криворожского районного суда Днепропетровской области;

Татуйка Евгения Алексеевича – с должности судьи Житомирского районного суда Житомирской области.

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