Высший совет правосудия уволил 5 судей в отставку

8 октября Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам.
ВСП решила уволить пятерых судей в связи с подачей заявлений об отставке:
Савченко Анатолия Григорьевича – с должности судьи Октябрьского районного суда города Полтавы;
Файчак Веру Александровну – с должности судьи Киевского окружного административного суда;
Полищука Владимира Юзефовича – с должности судьи Северного апелляционного хозяйственного суда;
Строговую Анну Григорьевну – с должности судьи Криворожского районного суда Днепропетровской области;
Татуйка Евгения Алексеевича – с должности судьи Житомирского районного суда Житомирской области.
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