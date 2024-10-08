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Минсоцполитики присоединилось к Европейской социальной сети — что это даст

12:16, 8 октября 2024
В Минсоцполитике заявили, что этот шаг позволит быстрее имплементировать реформы в социальной сфере.
Минсоцполитики присоединилось к Европейской социальной сети — что это даст
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Министерство социальной политики сообщило, что присоединилось к Европейской социальной сети (ESN) – организации, реализующей программы для улучшения жизни лиц с инвалидностью, детей и молодежи.

В ведомстве отмечают, что это сотрудничество откроет доступ к практикам и инновациям европейских стран, что позволит повысить эффективность и качество предоставления социальных услуг в Украине, а также позволит быстрее имплементировать реформы в социальной сфере.

«Мы становимся частью масштабной европейской сети, где инновации, обмен опытом и коллективные решения помогают улучшать жизнь миллионов граждан. В тесном сотрудничестве с другими участниками ESN мы сможем активнее реформировать украинскую социальную систему в соответствии с европейскими стандартами.

Благодаря своему уникальному опыту в сфере цифровизации социальных услуг Украина может внести значительный вклад в развитие европейской социальной политики и внедрение современных технологий», — отметил CDTO Минсоцполитики Константин Кошеленко.

По словам генерального директора ESN Альфонсо Монтеро, Европа приветствует Украину как полноправного участника сети и выражает надежду на плодотворное сотрудничество. Это важный шаг для интеграции Украины в европейское социальное сообщество.

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Минсоцполитики

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