Франция передаст Украине истребители Mirage 2000

Поставка истребителей ожидается в 2025 году.

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Франция планирует передать Украине истребители Mirage 2000 в первом квартале 2025 года. Министр обороны Франции Себастьен Лекорню подтвердил эту информацию в интервью изданию Sud Ouest, цитирует «Европейская правда».

«Они будут оснащены новым оборудованием: для ведения воздушного и наземного боя и радиоэлектронной борьбы», - отметил министр.

В министерстве также подчеркнули, что в настоящее время продолжается обучение украинских пилотов и механиков, что будет способствовать эффективному использованию новых самолетов.

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