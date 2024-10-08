Франція передасть Україні винищувачі Mirage 2000

Поставка винищувачів очікується у 2025 році.

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Франція планує передати Україні винищувачі Mirage 2000 в першому кварталі 2025 року. Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню підтвердив цю інформацію в інтерв'ю виданню Sud Ouest, цитує «Європейська правда».

«Вони будуть оснащені новим обладнанням: для ведення повітряного і наземного бою та радіоелектронної боротьби», – зазначив міністр.

У міністерстві також підкреслили, що в даний час триває навчання українських пілотів і механіків, що сприятиме ефективному використанню нових літаків.

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