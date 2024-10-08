Верховний Суд висловився стосовно дезертирства військовослужбовця, який проходив службу за контрактом

У касаційній скарзі захисник посилається на те, що в діях засудженого відсутні ознаки дезертирства, адже він отримав наказ від керівника про знищення причетності до війська та повернення до цивільного життя, і такий наказ отримали інші військовослужбовці загону засудженого, внаслідок чого вся рота не з’явилась на місце несення служби.

Фото: hromadske.radio

Дії військовослужбовця, який проходив військову службу на підставі контракту та після закінчення лікарняного 24.02.2022 не з’явився до військової частини для виконання своїх безпосередніх обов’язків в умовах воєнного стану, натомість до моменту затримання проживав цивільним життям, вказують на те, що він не мав наміру повертатися на військову службу, а тому мають ознаки дезертирства. На це вказала у своїй постанові від 27.08.2024 колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду по справі №172/149/233.

Обставини справи

Молодший сержант, який проходив військову службу за контрактом у прикордонному загоні, 24.02.2022 в умовах воєнного стану з метою ухилення від військової служби після проходження амбулаторного лікування не з’явився до місця служби, чим підірвав виконання бойового завдання з охорони та оборони визначених рубежів на околиці Луганської області.

Суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили молодшого сержанта за ч. 4 ст. 408 КК.

У касаційній скарзі захисник посилається на те, що в діях засудженого відсутні ознаки дезертирства, адже він не мав наміру ухилятися від проходження військової служби, а отримав під час перебування на лікарняному наказ від керівника про знищення причетності до війська та повернення до цивільного життя.

Захисник стверджує, що наказ такого змісту отримав не лише засуджений, але й інші військовослужбовці загону засудженого, внаслідок чого вся рота не з’явилась на місце несення служби.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій. В обґрунтування позиції ККС ВС зазначив, що відповідно до повідомлення про виявлення кримінального правопорушення від 11.03.2022 відділом внутрішньої та власної безпеки по 3 прикордонному загону Держприкордонслужби України встановлено, що під час збройної агресії рф проти України 24.02.2022 молодший сержант самовільно залишив військову частину з метою ухилення від військової служби в умовах воєнного стану.

Згідно з висновком службового розслідування по факту самовільного залишення військової частини в умовах воєнного стану під час збройної агресії рф проти України у період з 24.02.2022 по 8.03.2022, окрім інших військовослужбовців до підрозділу військової частини також не прибув молодший сержант, щодо якого 16.03.2022 спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері були внесені відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 408 КК. З показань свідків убачається, що про факт перебування молодшого сержанта на лікарняному до 24.02.2022 включно керівництву було відомо.

Надалі засуджений не з’явився до військової частини для виконання своїх безпосередніх обов’язків в умовах воєнного стану. Фактично з 25.02.2022 після повномасштабного вторгнення рф на територію України і до обрання засудженому 5.01.2023 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на гауптвахті молодший сержант не вживав жодних заходів, спрямованих ні на повернення на військову службу, ні на те, щоб дізнатися про місце перебування свого військового підрозділу.

Натомість до моменту затримання засуджений уникнув виконання ним військових обов’язків та проживав цивільним життям, усвідомлюючи, що на території всієї держави введено правовий режим воєнного стану, а місце його військового підрозділу чи інших військових підрозділів ним не з’ясовано і будь-яких заходів для такого з’ясування навіть попри наявність військових структур у місті, де він перебував, здійснено не було.

Окрім цього, молодший сержант працював на посаді вантажника, що вказує на його тривале ухилення від військової служби та небажання виконання ним військових обов’язків. Такі дії засудженого свідчать про те, що він не мав наміру повертатися на військову службу. Також колегія суддів ККС врахувала те, що сержант проходив військову службу не за призовом під час мобілізації на особливий період, а на підставі контракту.

У провадженні висловлено окрему думку.

Автор: Наталя Мамченко

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