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Мінсоцполітики приєдналося до Європейської соціальної мережі — що це дасть

12:16, 8 жовтня 2024
У Мінсоцполітики заявили, що цей крок дозволить швидше імплементувати реформи в соціальній сфері.
Мінсоцполітики приєдналося до Європейської соціальної мережі — що це дасть
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Міністерство соціальної політики повідомило, що приєдналося до Європейської соціальної мережі (ESN) - організації, що реалізує програми для покращення життя осіб з інвалідністю, дітей та молоді.

У відомстві зазначають, що ця співпраця відкриє доступ до практик та інновацій європейських країн, що дозволить підвищити ефективність і якість надання соціальних послуг в Україні, а також дозволить швидше імплементувати реформи в соціальній сфері.

«Ми стаємо частиною масштабної європейської мережі, де інновації, обмін досвідом і колективні рішення допомагають покращувати життя мільйонів громадян. У тісній співпраці з іншими учасниками ESN ми зможемо активніше реформувати українську соціальну систему відповідно до європейських стандартів.

Завдяки своєму унікальному досвіду у сфері цифровізації соціальних послуг, Україна може зробити значний внесок у розвиток європейської соціальної політики та впровадження сучасних технологій», — зазначив CDTO Мінсоцполітики Костянтин Кошеленко.

За словами генерального директора ESN Альфонсо Монтеро, Європа вітає Україну як повноправного учасника мережі та висловлює сподівання на плідну співпрацю. Це важливий крок для інтеграції України в європейську соціальну спільноту.

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Мінсоцполітики

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