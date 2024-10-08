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Кабмин уволил Тараса Шевченко с должности заместителя министра культуры и информполитики

12:15, 8 октября 2024
Тарас Шевченко уволен с должности заместителя министра культуры и информполитики.
Кабмин уволил Тараса Шевченко с должности заместителя министра культуры и информполитики
Источник фото: facebook.com/svitlana.stretovych
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На своем заседании 8 октября Кабинет Министров принял распоряжение об увольнении Тараса Шевченко с должности заместителя Министра культуры и информационной политики Украины по европейской интеграции.

Напомним, Тарас Шевченко в 2005-2020 годах был директором ОО «Центр демократии и верховенства права». В 2020-2022 годах занимал должность заместителя Министра культуры и информационной политики Украины. С 28 июня 2022 года – заместитель министра по европейской интеграции.

Также Кабмин принял решение о назначении:

Осьмачко Оксаны Сергеевны – заместителем Министра аграрной политики и продовольствия Украины

Кирилловой Юлии Сергеевны – заместителем Министра по делам ветеранов Украины

Куроченко Олега Ивановича – государственным секретарем Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Кроме того, принято решение о продолжении выполнения обязанностей первого заместителя Министра развития общин и территорий Василия Шкуракова (в связи с переименованием Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины).

 Автор: Наталья Мамченко

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