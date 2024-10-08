Кабмін провів засідання — які рішення ухвалили 8 жовтня

Уряд вніс зміни до Порядку надання фінансової держпідтримки субʼєктам підприємництва, а також схвалено законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запровадження електронної системи взаємодії суб’єктів землеустрою та суб’єктів оціночної діяльності.

Фото: kmu.gov.ua

У вівторок, 8 жовтня, Кабінет Міністрів України провів засідання, під час якого розглянув низку питань. Які рішення ухвалили, повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запровадження електронної системи взаємодії суб’єктів землеустрою та суб’єктів оціночної діяльності». Законопроектом передбачається внесення змін до Земельного кодексу України, ЗУ «Про землеустрій», «Про оцінку земель», «Про Державний земельний кадастр», якими пропонується: запровадити електронну систему взаємодії субʼєктів землеустрою, яка передбачає електронну технічну та інформаційну взаємодію замовників документації із землеустрою, розробників документації із землеустрою, субʼєктів оціночної діяльності, землевласників, землекористувачів, державних кадастрових реєстраторів, органів виконавчої влади, Верховної Ради АРК та органів місцевого самоврядування; забезпечувати електронну взаємодію субʼєктів землеустрою з використанням кваліфікованого електронного підпису або засобу електронної ідентифікації під час розроблення документації із землеустрою та оцінки земель в електронній формі, її погодження та затвердження, здійснення державної реєстрації земельних ділянок та інших обʼєктів Державного земельного кадастру; здійснювати функціонування електронної системи взаємодії субʼєктів землеустрою у складі автоматизованої системи Державного земельного кадастру; визначити функціональні можливості складових зазначеної електронної системи - електронного кабінету користувача електронної системи та порталу електронної системи тощо.

- Внесено зміни до Порядку надання фінансової державної підтримки субʼєктам підприємництва, Порядку надання фінансової державної підтримки субʼєктам підприємництва за договорами фінансового лізингу і Порядку надання фінансової державної підтримки субʼєктам підприємництва за договорами факторингу з метою усунення неоднозначних формулювань, уніфікації підходів до санкційної політики, а також збалансування фінансування Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» шляхом подальшої актуалізації базових показників, відповідно до яких визначається розмір державної компенсації. Збільшено до 31.12.2026 строк можливої пролонгації кредиту, виданого на фінансування оборотного капіталу субʼєктів господарювання, виробничі потужності яких станом на 24.02.2022 розміщено на територіях активних бойових дій і тимчасово окупованих рф територіях України. Уточнено норми, якими регулюється надання державної допомоги субʼєктам підприємництва, що провадять господарську діяльність в зоні високого воєнного ризику, в частині систематизації вимог щодо ототожнення таких суб’єктів із зоною високого воєнного ризику. Внесено зміни до критеріїв уповноважених банків / лізингодавців / факторів, визначених у додатках до Порядків, щодо перевірки застосування персональних санкцій протягом 12 місяців в частині конкретизації субʼєктів такої перевірки, а саме контролерів або керівників уповноважених установ.

- Погоджено пропозицію Міністерства фінансів щодо підтвердження державних гарантій, наданих відповідно до постанови КМУ від 09.12.2022 N 1367 «Деякі питання реалізації спільного з Кредитною установою для відбудови («KfW») проекту «Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій) ІІ»та постанови КМУ від 27.12.2023 N 1377 «Деякі питання реалізації спільного з Кредитною установою для відбудови («KfW») проекту «Підвищення ефективності передачі електроенергії (Інтеграція української ОЕС до європейської обʼєднаної енергосистеми) ІІІ», у звʼязку з відстроченням зобовʼязань за кредитами, залученими під державні гарантії приватним акціонерним товариством «Національна енергетична компанія «Укренерго». Схвалено проект Угоди про підтвердження гарантій між Кабінетом Міністрів України («Гарант») та KfW, Франкфурт-на-Майні («KfW») щодо Гарантійної угоди від 19.12.2022 за проектом «Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій) ІІ» та Гарантійної угоди від 29.12.2023 за проектом «Підвищення ефективності передачі електроенергії (Інтеграція української ОЕС до європейської обʼєднаної енергосистеми) ІІІ».

- Внесено зміни до постанови КМУ від 25.07.2024 N 857 «Про затвердження Положення про електронну інформаційну систему обліку вирощених рослин конопель для медичних цілей, переміщення таких рослин, продуктів їх переробки, рослинної субстанції канабісу, вироблених (виготовлених) із них лікарських засобів на всіх етапах обігу та порядок її функціонування». Виключено позиції щодо необхідності внесення до електронної інформаційної системи обліку вирощених рослин конопель для медичних цілей, переміщення таких рослин, продуктів їх переробки, рослинної субстанції канабісу, вироблених (виготовлених) із них лікарських засобів на всіх етапах обігу, відомостей про врожай конопель для медичних цілей; про транзитне перевезення рослин та продукції, виготовленої з них; щодо посадки рослин конопель для медичних цілей та посадки садивного матеріалу конопель для медичних цілей; щодо збору врожаю, сортування врожаю, приведення врожаю конопель для медичних цілей до стану рослинної сировини конопель для медичних цілей. Передбачено норми щодо зобовʼязання субʼєкта обліку вносити в електронну інформаційну систему інформацію щодо приміщень, де фактично зберігається кожен обʼєкт обліку; категорії насіння та садивного матеріалу конопель; переміщення обʼєкта обліку; щодо операцій зі збору рослинної сировини та обробки рослинної сировини. Поширено операції щодо відбору зразків рослин конопель та фасування готового лікарського засобу на інші об’єкти обліку тощо.

- Включено індустріальний парк «ЕКОЦЕНТР» до Реєстру індустріальних (промислових) парків.

- Включено до переліку обʼєктів великої приватизації державної власності, затвердженого розпорядженням КМУ від 16.01.2019 N 36-р, частку розміром 100 відсотків статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА».

- Включено індустріальний парк «SUNART» до Реєстру індустріальних (промислових) парків.

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