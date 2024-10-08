Кабмин согласовал назначение главы Белоцерковской РГА

Во время заседания 8 октября Кабинет Министров Украины рассмотрел кадровые решения. Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Так, в частности, Правительство согласовало увольнение Старенькой Ирины Абрамовны с должности председателя Белоцерковской районной государственной администрации Киевской области.
Также согласовано назначение:
Кроме того, как писала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров принял распоряжение об увольнении Тараса Шевченко с должности заместителя Министра культуры и информационной политики Украины по европейской интеграции.
Также Кабмин принял решение о назначении:
Осьмачко Оксаны Сергеевны – заместителем Министра аграрной политики и продовольствия Украины
Кирилловой Юлии Сергеевны – заместителем Министра по делам ветеранов Украины
Куроченко Олега Ивановича – государственным секретарем Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины.
Кроме того, принято решение о продолжении выполнения обязанностей первого заместителя Министра развития общин и территорий Василия Шкуракова (в связи с переименованием Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины).
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