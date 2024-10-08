Кабмин согласовал назначение главы Белоцерковской РГА

Новым председателем Белоцерковской РГА станет Геннадий Сиваненко.

Источник фото: mykyivregion.com.ua

Во время заседания 8 октября Кабинет Министров Украины рассмотрел кадровые решения. Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, в частности, Правительство согласовало увольнение Старенькой Ирины Абрамовны с должности председателя Белоцерковской районной государственной администрации Киевской области.

Также согласовано назначение:

Сиваненко Геннадия Павловича председателем Белоцерковской районной государственной администрации Киевской области;

председателем Белоцерковской районной государственной администрации Киевской области; Старенькой Ирины Абрамовны заместителем председателя Киевской областной государственной администрации.

Кроме того, как писала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров принял распоряжение об увольнении Тараса Шевченко с должности заместителя Министра культуры и информационной политики Украины по европейской интеграции.

Также Кабмин принял решение о назначении:

Осьмачко Оксаны Сергеевны – заместителем Министра аграрной политики и продовольствия Украины

Кирилловой Юлии Сергеевны – заместителем Министра по делам ветеранов Украины

Куроченко Олега Ивановича – государственным секретарем Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Кроме того, принято решение о продолжении выполнения обязанностей первого заместителя Министра развития общин и территорий Василия Шкуракова (в связи с переименованием Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины).

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