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Польські фермери анонсували нову блокаду кордону з Україною з жовтня і до кінця року

12:52, 8 жовтня 2024
Польські фермери планують блокаду вантажівок на пункті пропуску «Медика-Шегині».
Польські фермери анонсували нову блокаду кордону з Україною з жовтня і до кінця року
Джерело фото: GETTY IMAGES
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8 жовтня польські фермери можуть заблокувати рух вантажівок біля пункту пропуску «Медика-Шегині». Протест триватиме до кінця року. Про це повідомила Державна митна служба України.

Згідно з інформацією від польської сторони, акція протесту включатиме блокування руху вантажних транспортних засобів з 8 жовтня по 31 грудня 2024 року.

Наразі оформлення транспортних засобів здійснюється в звичайному режимі. У митній службі обіцяють надати додаткову інформацію у разі початку страйку та про зміни в ситуації.

«У разі початку страйку та про подальші зміни ситуації інформуватимемо вас додатково», – додали у митній службі.

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Польща

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