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Государственный оператор тыла пройдет сертификацию на соответствие международному антикоррупционному стандарту

16:09, 8 октября 2024
Государственный оператор тыла начинает в октябре сертификацию по стандартам ЕС.
Государственный оператор тыла пройдет сертификацию на соответствие международному антикоррупционному стандарту
Источник фото: ArmyInform
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Государственный оператор тыла (ДОТ) начинает процесс сертификации в соответствии с международным стандартом ISO 37001:2016, регулирующим систему управления в борьбе с коррупцией. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Этот стандарт является важным для укрепления антикоррупционной деятельности компании и обеспечения прозрачности в процессах, связанных с поддержкой Вооруженных сил Украины. Аудит будет проводить компания PECB Ukraine при поддержке Антикоррупционной инициативы ЕС (EUACI), которая финансируется Европейским Союзом и частично - МИД Дании.

Процесс аудита, который стартует в октябре 2024 года, будет проходить в два этапа: сначала аудиторы проверят имеющуюся документацию и действующие процессы, а затем оценят эффективность внедренной системы управления рисками.

После завершения аудита экспертное заключение будет передано в центральный офис сертификационного органа PECB Group Inc. В случае положительного решения ДОТ получит сертификат соответствия ISO 37001:2016.

«Получение сертификации по стандарту ISO 37001:2016 подтвердит, что мы соответствуем лучшим мировым антикоррупционным практикам. Это поможет нам укрепить доверие как со стороны международных, так и национальных партнеров, а также выйти на качественно новый уровень добропорядочного взаимодействия в процессе обеспечения Вооруженных Сил», - отметил Дмитрий Бигунец, директор по управлению рисками и комплаенсу ДОТ.

Он также подчеркнул, что сертификация подтвердит соответствие ДОТ международным антикоррупционным стандартам и будет способствовать развитию добропорядочного сотрудничества с партнерами.

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