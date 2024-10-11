Допомагали чоловікам ухилятись від мобілізації — в Кривому Розі судитимуть військового та його спільника

Зловмисники брали за свої «послуги» по 10 000 доларів з людини.

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно начальника групи логістики однієї з військових частин та мешканця міста Кривій Ріг за фактом одержання неправомірної вигоди для себе, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, за попередньою змовою групою осіб.

Як повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, 53 річний військовослужбовець разом з мешканцем Кривого Рогу маючи вплив на посадових осіб військово-лікарської комісії, допомагали військовозобов’язаним громадянам отримувати законні підстави для ухилення від мобілізації та виключення з військового обліку за станом здоров’я. За «допомогу» брали по 10 000 доларів з людини.

На початку липня 2024 року обвинувачені пообіцяли «допомогти» військовозобов’язаному криворожанину.

Під час отримання обумовленої суми коштів обвинувачених затримали.

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