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Румунія розширила список українських товарів, для імпорту яких потрібна ліцензія

21:10, 10 жовтня 2024
Румунський уряд вирішив додати яйця і м'ясо птиці до переліку продуктів, які можуть бути імпортовані з України лише за наявності ліцензії.
Румунія розширила список українських товарів, для імпорту яких потрібна ліцензія
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Румунія доповнила список імпортних українських товарів, які потребують ліцензії на ввезення. Зокрема, в список додали яйця та м'ясо птиці. Про це заявив міністр сільського господарства Румунії Флорін Барбу.

«Румунські птахівники стикнулися з реальною проблемою через імпорт яєць та м'яса птиці з України за демпінговими цінами, набагато нижчими за собівартість виробництва, яку мають наші фермери. Тому ми доповнили список продуктів, які можна імпортувати з України лише на підставі ліцензії на імпорт, яйцями та м'ясом птиці», – вказав міністр.

За його словами, цей захід був ухвалений після обговорення з асоціаціями.

Барбу зазначив, що Румунія, на відміну від України, є країною-членом ЄС, а отже повинна виконувати певні умови, що тягнуть за собою вищі витрати.

«Витрати, звичайно, на 30% вищі, ніж в Україні, тому що вони не мають умов Європейського Союзу. І ми ухвалили це рішення. Але ми не ухвалили рішення про заборону, ми ухвалили рішення про ліцензування цих продуктів», – заявив він.

Румунський міністр також повідомив, що заходи підтримки, надані фермерам цього року, склали понад 5 млрд євро.

Заходи були ухвалені в умовах кризи, спричиненої агресією рф проти України, і спрямовані на підтримку інвестицій у сільське господарство, зрошення та боротьбу з небезпечними явищами.

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