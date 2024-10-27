1000 гривен каждому украинцу — куда поступят средства и как их можно будет потратить

В Минэкономики рассказали, как получить «тысячу от Зеленского».

Первый заместитель министра экономики Алексей Соболев рассказал, как получить 1000 гривен в рамках программы єПідтримка, о которых накануне объявил Президент Владимир Зеленский.

«Это одна тысяча гривен на человека, независимо от возраста и социального статуса. Использовать можно в течение декабря-января-февраля. Выплаты будут поступать на карту «Национального кэшбека». Это виртуальная карточка, которую можно открыть через «Дію», – объяснил Соболев в эфире телемарафона.

Он отметил, что потратить эти средства можно будет на оплату коммунальных услуг, лекарства, транспорт, мобильную связь, покупку украинских книг и другие услуги.

По его словам, это дополнительно поддержит украинский микро-средний бизнес.

«Эти деньги маркированы – есть определенный круг, куда их можно потратить. Но также можно будет задонатить на ВСУ», – отметил первый замминистра.

В то же время он добавил, что на детей также можно будет оформить выплату.

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