Андрей Ермак с Энтони Блинкеном обсудил поддержку Украины и План победы

В Вашингтоне руководитель Офиса Президента Украины обсудил с Госсекретарем США актуальную ситуацию на фронте.

Источник фото: president.gov.ua

В Вашингтоне руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в рамках продолжения диалога между президентами двух стран. Об этом сообщает Офис Президента.

Ермак выразил благодарность США за постоянную поддержку Украины и оказанную помощь. Во время встречи обсудили План победы, актуальную ситуацию на фронте, а также вопрос замороженных российских активов.

Среди ключевых тем были укрепление потенциала Украины для защиты от российской агрессии, совершенствование санационного режима, а также привлечение дипломатических усилий США для реализации Формулы мира с целью восстановления справедливого мира в Украине.

Особое внимание уделили движению Украины к членству в Североатлантическом альянсе и шагам, которые необходимо сделать для этого.

Кроме того, Ермак и Блинкен обсудили поддержку энергетической системы Украины в осенне-зимний период, в частности защиту объектов критической инфраструктуры.

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