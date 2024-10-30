В приложение Армія+ добавили новые электронные рапорты для военных

В Минобороны анонсировали ежемесячно в Армії+ появление новых рапортов.

В приложении Армія+ добавили пять новых электронных рапортов, покрывающих разные этапы службы военных. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

По словам заместительницы министра обороны по цифровизации Екатерины Черногоренко, ежемесячно в Армія+ будут появляться новые рапорты.

«В этой версии мы добавили, в частности, справку формы 5 о прохождении службы. Это один из самых востребованных документов для военных для получения гарантированных государством услуг. К примеру, он позволяет ребенку военного получить первоочередное право на место в детском саду», — отметила она.

В версии 2.0 Армія+ доступны следующие рапорты:

- Получение справки формы 5 о прохождении военной службы. С ней военнослужащие или их близкие могут получать гарантированные государством выплаты.

- Выезд за пределы гарнизона. Этот рапорт позволяет, например, военным в выходные или праздничные дни покидать гарнизон для отдыха или решения личных дел.

- Освобождение от исполнения служебных обязанностей по состоянию здоровья. Если самочувствие военного резко ухудшилось или он травмировался, солдат имеет право получить временное освобождение от службы, чтобы восстановить здоровье.

- Выплата единовременной денежной помощи после заключения первого контракта. Это гарантированное право для тех, кто впервые поступает на военную службу в ВСУ по контракту.

- Отпуск после освобождения из плена. Бойцы, желающие продлить службу после плена, имеют право на дополнительный отпуск.

Кроме того, в рапортах расширился функционал. Теперь инициатор может отозвать рапорт, а командирам можно просматривать предыдущего согласителя рапорта. К примеру, командир роты может увидеть, что на предварительном этапе рапорт солдата уже согласовал командир взвода и дальше принять решение о согласовании.

Пять новых электронных рапортов доступны в обновлении приложения Армія+ 2.0.

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