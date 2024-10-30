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У застосунок Армія+ додали нові електронні рапорти для військових

12:06, 30 жовтня 2024
У Міноборони анонсували щомісяця в Армія+ появу нових рапортів.
У застосунок Армія+ додали нові електронні рапорти для військових
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У застосунку Армія+ додали п’ять нових електронних рапортів, які покривають різні етапи служби військових. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, щомісяця в Армія+ з’являтимуться нові рапорти.

«У цій версії ми додали, зокрема, довідку форми 5 про проходження служби. Це один із найбільш затребуваних документів для військових для отримання гарантованих державою послуг. Наприклад, він дозволяє дитині військового отримати першочергове право на місце в дитсадку», — зазначила вона.

У версії 2.0 Армія+ доступні наступні рапорти:

- Отримання довідки форми 5 про проходження військової служби. З нею військовослужбовці чи їхні близькі зможуть отримувати гарантовані державою виплати.

- Виїзд за межі гарнізону. Цей рапорт дозволяє, наприклад, військовим під час вихідних або святкових днів покидати гарнізон для відпочинку чи вирішення особистих справ.

- Звільнення від виконання службових обов’язків за станом здоров'я. Якщо самопочуття військового різко погіршилось або він травмувався, солдат має право отримати тимчасове звільнення від служби, щоб відновити здоров’я.

- Виплата одноразової грошової допомоги після укладання першого контракту. Це гарантоване право для тих, хто вперше вступає на військову службу в ЗСУ за контрактом.

- Відпустка після звільнення з полону. Бійці, які бажають продовжити службу після полону, мають право на додаткову відпустку.

Крім цього, у рапортів розширився функціонал. Тепер ініціатор може відкликати рапорт, а командирам можна переглядати попереднього погоджувача рапорту. Наприклад, командир роти може побачити, що на попередньому етапі рапорт солдата вже погодив командир взводу та далі прийняти рішення щодо погодження.

П’ять нових електронних рапортів доступні в оновлені застосунку Армія+ 2.0.

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військові військовослужбовці Міноборони Армія+

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