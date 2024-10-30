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Андрій Єрмак з Ентоні Блінкеном обговорив підтримку України та План перемоги

15:17, 30 жовтня 2024
У Вашингтоні керівник Офісу Президента України обговорив з Держсекретарем США актуальну ситуацію на фронті.
Андрій Єрмак з Ентоні Блінкеном обговорив підтримку України та План перемоги
Джерело фото: president.gov.ua
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У Вашингтоні керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном у рамках продовження діалогу між президентами двох країн. Про це повідомляє Офіс Президента.

Єрмак висловив вдячність США за постійну підтримку України та надану допомогу. Під час зустрічі обговорили План перемоги, актуальну ситуацію на фронті, а також питання заморожених російських активів.

Серед ключових тем були зміцнення потенціалу України для захисту від російської агресії, вдосконалення санаційного режиму, а також залучення дипломатичних зусиль США для реалізації Формули миру з метою відновлення справедливого миру в Україні.

Особливу увагу приділили руху України до членства в Північноатлантичному альянсі та крокам, які необхідно зробити для цього.

Крім того, Єрмак і Блінкен обговорили підтримку енергетичної системи України в осінньо-зимовий період, зокрема захист об’єктів критичної інфраструктури.

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США

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