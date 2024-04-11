Правительство решило вопрос должностных окладов госслужащих Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Кабмин принял постановление об оплате труда чиновников САП в связи с ее отделением от Офиса Генерального прокурора.

Кабмин постановлением от 9 апреля №384 «Вопрос о реализации некоторых положений Закона «О прокуратуре» установил, что в 2024 году для реализации положений абзаца 9 ч. 6 статьи 81 Закона «О прокуратуре» применяется схема должностных окладов на должностях государственной службы с учетом категорий, подкатегорий и уровней государственных органов в 2023 году, утвержденная постановлением Кабмина от 18 января 2017 г. №15 «Вопрос оплаты труда работников государственных органов».

Этот абзац 9 устанавливает, что должностной оклад государственных служащих Специализированной антикоррупционной прокуратуры устанавливается в размере, равном четырем размерам должностного оклада, установленного Кабмином для работников, занимающих соответствующие должности в центральных органах исполнительной власти.

К примеру, согласно постановлению №15 руководитель департамента министерства имеет «голый оклад» в 21 тыс. грн. Таким образом, для САП его нужно умножить на 4. Однако к этому стоит добавить различные коэффициенты, которые достаточно путано выписаны в данном постановлении, вопросы приравнивания должностей и пр.

Постановление Кабмина вступает в силу со дня опубликования и применяется с даты государственной регистрации Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) как юридического лица публичного права.

Напомним, что с 21 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура приступила к работе как отдельное юридическое лицо публичного права. Теперь она является юридическим лицом публичного права, имеет обособленное имущество, государственную собственность, счета в органах, осуществляющих казначейское обслуживание бюджетных средств, печать с изображением Государственного Герба Украины и своим наименованием.

В структуре Специализированной антикоррупционной прокуратуры, отдельно от Офиса Генерального прокурора, образуются подразделения по обеспечению документооборота, в том числе электронного документооборота (канцелярия), режимно-секретной работы, управления персоналом, внутреннего контроля и другие подразделения, необходимые для осуществления функций Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Указанные подразделения подчиняются руководителю САП.

Также напомним, что, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в законе об усилении самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) №3509-IX, который вступил в силу 1 января 2024 года, предусмотрено, что должностной оклад прокурора САП не может быть меньше, чем должностной оклад руководителя структурного подразделения центрального управления НАБУ, осуществляющего досудебное расследование.

По данным Министерства финансов, должностной оклад руководителя структурного подразделения центрального управления НАБУ, осуществляющего досудебное расследование, составляет 36 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (ПМ). Следовательно, его должностной оклад и должностной оклад прокурора САП в 2024 году составит 109 008 грн (36*3028).

Должностные оклады прокуроров САП, которые, в том числе, находятся на административных должностях, устанавливаются пропорционально должностному окладу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры со следующими коэффициентами:

1) руководитель САП – 2 должностных оклада прокурора САП (т.е. 218 016 грн).

2) первый заместитель, заместитель руководителя САП – 1,4 должностного оклада прокурора САП (т.е. 152 611,2);

3) руководитель управления, заместитель руководителя управления САП – 1,3 должностного оклада прокурора САП (т.е. 141 710,4 грн);

4) руководитель отдела САП – 1,25 должностного оклада прокурора САП (136260 грн);

5) заместитель руководителя отдела САП – 1,17 должностного оклада прокурора САП (127 539,36 грн);

6) прокурор центрального аппарата САП – 1,1 должностного оклада прокурора САП (119 908,8 грн).

Должностной оклад государственных служащих САП устанавливается в размере 4 размерам должностного оклада, установленного КМУ для работников, занимающих соответствующие должности в центральных органах исполнительной власти.

Финансирование САП осуществляется согласно сметам, утвержденным руководителем САП, в пределах годовой суммы расходов, предусмотренных Государственным бюджетом Украины на текущий бюджетный период.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 8 декабря Верховная Рада приняла в целом как закон соответствующий законопроект №10060.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.