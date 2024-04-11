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Уряд вирішив питання посадових окладів держслужбовців Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

08:15, 11 квітня 2024
Кабмін ухвалив постанову щодо оплати праці чиновників САП у зв’язку з її відокремленням від Офісу Генерального прокурора.
Уряд вирішив питання посадових окладів держслужбовців Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
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Кабмін постановою від 9 квітня №384 «Питання реалізації деяких положень Закону «Про прокуратуру» установив, що у 2024 році для реалізації положень абзацу 9 ч. 6 статті 81 Закону «Про прокуратуру» застосовується схема посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів у 2023 році, затверджена постановою Кабміну від 18 січня 2017 р. №15 «Питання оплати праці працівників державних органів».

Цей абзац 9 встановлює, що посадовий оклад державних службовців Спеціалізованої антикорупційної прокуратури встановлюється у розмірі, що дорівнює чотирьом розмірам посадового окладу, встановленого Кабміном для працівників, які займають відповідні посади в центральних органах виконавчої влади.

Наприклад, згідно з постановою №15, керівник департаменту міністерства має «голий оклад» у 21 тис. грн. Таким чином, для САП його потрібно помножити на 4. Однак до цього варто додати різні коефіцієнти, які досить плутано виписані в цій постанові, питання прирівнювання посад та ін.

Постанова Кабміну набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з дати державної реєстрації Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) як юридичної особи публічного права.

Нагадаємо, що з 21 березня Спеціалізована антикорупційна прокуратура почала роботу як окрема юридична особа публічного права. Тепер вона є юридичною особою публічного права, має відокремлене майно, що є державною власністю, рахунки в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

У структурі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури окремо від Офісу Генерального прокурора утворюються підрозділи із забезпечення документообігу, у тому числі електронного документообігу (канцелярія), режимно-секретної роботи, управління персоналом, внутрішнього контролю та інші підрозділи, необхідні для здійснення функцій Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Зазначені підрозділи підпорядковуються керівнику САП.

Також нагадаємо, що, як раніше писала «Судово-юридична газета», у законі щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) №3509-IX, який набув чинності 1 січня 2024 року, передбачено, що посадовий оклад прокурора САП не може бути меншим за посадовий оклад керівника структурного підрозділу центрального управління НАБУ, що здійснює досудове розслідування.

За даними Міністерства фінансів, посадовий оклад керівника структурного підрозділу центрального управління НАБУ, що здійснює досудове розслідування становить 36 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (ПМ). Отже, його посадовий оклад та посадовий оклад прокурора САП у 2024 році буде складати 109 008 грн (36 * 3028).

Посадові оклади прокурорів САП, які, у тому числі, перебувають на адміністративних посадах, установлюються пропорційно до посадового окладу прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з такими коефіцієнтами:

1) керівник САП – 2 посадові оклади прокурора САП (тобто, 218 016 грн).

2) перший заступник, заступник керівника САП – 1,4 посадового окладу прокурора САП (тобто, 152 611,2);

3) керівник управління, заступник керівника управління САП – 1,3 посадового окладу прокурора САП (тобто, 141 710,4 грн);

4) керівник відділу САП – 1,25 посадового окладу прокурора САП (136 260 грн);

5) заступник керівника відділу САП – 1,17 посадового окладу прокурора САП (127 539,36 грн);

6) прокурор центрального апарату САП – 1,1 посадового окладу прокурора САП (119 908,8 грн).

Посадовий оклад державних службовців САП встановлюється у розмірі, що дорівнює 4 розмірам посадового окладу, встановленого КМУ для працівників, які займають відповідні посади в центральних органах виконавчої влади.

Фінансування САП здійснюється згідно з кошторисами, затвердженими керівником САП, у межах річної суми видатків, передбачених Державним бюджетом України на поточний бюджетний період.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», 8 грудня Верховна Рада ухвалила в цілому як закон відповідний законопроект 10060

Автор: Наталя Мамченко

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Уряд вирішив питання посадових окладів держслужбовців Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Кабмін ухвалив постанову щодо оплати праці чиновників САП у зв’язку з її відокремленням від Офісу Генерального прокурора.

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