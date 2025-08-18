Практика судов
Прокурорам собираются повысить должностные оклады, но это не будет основанием для перерасчета их пенсий

13:30, 18 августа 2025
Должностной оклад в окружной прокуратуре предлагается установить на уровне 52 550 грн — бюджетный комитет рекомендовал принять изменения в закон о бюджете на 2025 год.
Прокурорам собираются повысить должностные оклады, но это не будет основанием для перерасчета их пенсий
Бюджетный комитет парламента рекомендовал Верховной Раде принять в целом как закон законопроект 13439-3 об изменениях в Государственный бюджет Украины на 2025 год.

Данный законопроект может быть принят как закон уже на текущей неделе.

Среди прочего, этим законопроектом предлагается увеличить размер прожиточного минимума для расчета должностных окладов прокуроров. Так, изменениями в статью 7 закона о государственном бюджете предлагается установить, что прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц для трудоспособных лиц, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, составляет:

•  с 1 января 2025 года по 31 июля 2025 года — 1600 грн;

•  и с 1 августа 2025 года по 31 декабря 2025 года — 2102 грн.

Таким образом, в случае принятия закона должностной оклад в окружной прокуратуре будет составлять 52 550 грн.

Впрочем, одновременно предлагается установить, что в 2025 году эти положения о повышении размера прожиточного минимума не являются основанием для пересмотра (перерасчета) ранее назначенных пенсий прокурорам и выдачи органами прокуратуры справок о размере заработной платы (денежного довольствия), которая учитывается для перерасчета пенсии.

Напомним, еще при подготовке бюджета на 2025 год обсуждался вопрос о повышении этого прожиточного минимума для расчета окладов прокуроров до 2102 грн (то есть до уровня, который применяется для судей, налоговиков, таможенников и т. д.). О том, что эту ситуацию нужно исправлять, неоднократно заявляло руководство Офиса Генпрокурора.

Также рекомендованным к принятию законопроектом 13439-3 предлагается предусмотреть, что для расчета должностных окладов работников Счетной палаты используется прожиточный минимум в 3028 грн.

Автор: Наталя Мамченко

