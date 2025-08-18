10 осіб із Держгеокадастру, ОВА та школи отримали підозри – Руслан Кравченко повідомив, які схеми виявили на Волині

Прокурори повідомили про підозру 10 особам за привласнення держкоштів і махінації з землею.

Фото: Офіс Генерального прокурора

Повідомлено про підозру 10 особам у справах про привласнення, розтрату бюджетних коштів, зловживання службовим становищем та незаконне відчуження земель. Про це заявив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Це вже друга масштабна антикорупційна операція в регіоні за серпень. На початку місяця прокурори висунули 19 підозр у справах, що завдали державі збитків на суму близько 50 млн грн через махінації з бюджетними коштами.

Серед нових підозрюваних:

Городищенський сільський голова, який безпідставно уклав додаткові угоди, що збільшили вартість електроенергії.

Посадовець Волинської ОВА, який уклав контракт на закупівлю зерна за завищеними цінами, що спричинило мільйонні збитки.

Працівники Держгеокадастру, які незаконно передали у приватну власність 1 га землі в межах заказника «Гнідавське болото».

Начальник закупівель ДП «Волинський облавтодор» разом із підрядником, які фіктивно списали кошти за щебінь і його транспортування.

Посадовці Руденського психоневрологічного інтернату, які розтратили кошти, виділені на одяг і речі для мешканців.

Керівники компанії-підрядника, які привласнили кошти під час ремонту рентген-кабінету Любомльського ТМО.

Директор ліцею в Камінь-Каширському районі, який розтратив бюджетні кошти на закупівлю комплекту «Лазертаг» для школярів.

Начальник відділу Маневицької селищної ради, який привласнив кошти при закупівлі пального.

