10 осіб із Держгеокадастру, ОВА та школи отримали підозри – Руслан Кравченко повідомив, які схеми виявили на Волині

18:09, 18 серпня 2025
Прокурори повідомили про підозру 10 особам за привласнення держкоштів і махінації з землею.
Фото: Офіс Генерального прокурора
Повідомлено про підозру 10 особам у справах про привласнення, розтрату бюджетних коштів, зловживання службовим становищем та незаконне відчуження земель. Про це заявив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
Це вже друга масштабна антикорупційна операція в регіоні за серпень. На початку місяця прокурори висунули 19 підозр у справах, що завдали державі збитків на суму близько 50 млн грн через махінації з бюджетними коштами.
Серед нових підозрюваних:
- Городищенський сільський голова, який безпідставно уклав додаткові угоди, що збільшили вартість електроенергії.
- Посадовець Волинської ОВА, який уклав контракт на закупівлю зерна за завищеними цінами, що спричинило мільйонні збитки.
- Працівники Держгеокадастру, які незаконно передали у приватну власність 1 га землі в межах заказника «Гнідавське болото».
- Начальник закупівель ДП «Волинський облавтодор» разом із підрядником, які фіктивно списали кошти за щебінь і його транспортування.
- Посадовці Руденського психоневрологічного інтернату, які розтратили кошти, виділені на одяг і речі для мешканців.
- Керівники компанії-підрядника, які привласнили кошти під час ремонту рентген-кабінету Любомльського ТМО.
- Директор ліцею в Камінь-Каширському районі, який розтратив бюджетні кошти на закупівлю комплекту «Лазертаг» для школярів.
- Начальник відділу Маневицької селищної ради, який привласнив кошти при закупівлі пального.
